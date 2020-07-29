AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

الثوب الأغلى في العالم.. مراحل تطور كسوة الكعبة المشرفة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:27 م
ثوب الكعبة المشرفة
ثوب الكعبة المشرفة
Advertisements
مـيـس رضـا

تشرفت المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك الراحل عبدالعزيز بصناعة كسوة الكعبة المشرفة والإشراف على تغييرها سنويا.


فأمر الملك عبدالعزيز بإنشاء أول دار لكسوة الكعبة المشرفة بجوار المسجد الحرام في (أجياد) في العام (1346هـ الموافق 1927م)، وكانت هذه الدار أول مؤسسة خُصصت لحياكة كسوة الكعبة المشرفة في المملكة،  قبل أن ينتقل مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى حي (جرول) في العام (1383هـ الموافق 1963م).


 

وفي العام (1385هـ الموافق 1965م) صُنعت أول كسوة للكعبة المشرفة بتدخل الآلات، وفي العام (1392هـ الموافق 1972م) صدر أمر جلالة الملك فيصل -رحمه الله- بإنشاء مصنع كسوة الكعبة المشرفة في حي (أم الجود)، وقد بدأ العمل في المصنع الجديد في حي أم الجود في عام (1397هـ الموافق 1976م) بأقسام تصنيع متكاملة.


 

أما في عام (1414هـ الموافق 1995م) انتقل الإشراف على مصنع كسوة الكعبة المشرفة في حي (أم الجود) من وزارة الحج والأوقاف إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.


 

وحرصا من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تطوير العمل وإنجازه بشكل أفضل فقد أمر -أيده الله- بإطلاق اسم مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في عام (1438هـ الموافق 2016م).


 

لطالما كانت  المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على الإبداع والإتقان والتفاني في كل ما يُعنى بكسوة الكعبة المشرفة -الثوب الأغلى على مر العصور- وبذلت جهودا عظيمة في إخراجه بأفضل حُلّة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبيل أيام من انطلاق موسم الحج.. ما هي قصة إنشاء مصنع كسوة الكعبة بالسعودية؟

مصنوعة من الحرير والذهب والفضة.. كل ما تريد معرفته عن كسوة الكعبة المشرفة

تعرف على تاريخ كسوة الكعبة المشرفة

أول مصور عمانى يوثق صناعة كسوة الكعبة يروى لـ صدى البلد أسرار الصناعة

أكبر بوابة للحرم المكي ..3 مليارات ريال مشروعات للمياه بـ مكة.. تقرير خاص يرصد تطوير الحرم منذ عهد الملك عبد العزيز

الكعبة المشرفة تستبدل كسوتها في وقفة عرفات..الخميس القادم

ترشيحاتنا

الحكومة : إغلاق الشواطئ العامة خلال عيد الاضحى المبارك

بشرط إعادة تقييم السعر.. الحكومة توافق على تحديد آليات التعامل على الأراضي السابق تخصيصها لشركات الاستثمار

نبيل الحلفاوي عن فيديو دهس العجل.. كلام فارغ وقديم

رئيس الوزراء: الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا

خرج محمولا على نقالة.. الإصابة تحرم نجم الزمالك من استكمال مباراة الطلائع

100 حساب.. حسن شاكوش يروج لأغنيته الجديدة بصحبة أحمد سعد.. والنقابة تتوعد.. فيديو

AdvertisementS

كيف نجحت الدولة في تجنب السيناريو الأوروبي والأمريكي مع كورونا.. رئيس الوزراء يوضح

الذهب يسجل ارتفاعًا جديدًا.. عيار 24 يقترب من 1000 جنيه للجرام

توقف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد انطلاقها بـ دقيقة.. اعرف السبب

بعت الغسالة والتلاجة.. والدة فتاة التيك توك تنهي إجراءات دفع الكفالة

بعد رسالتها إلى الرئيس السيسى.. أشرف زكى يرد بقوة على حنان شوقى

دعاء يوم التروية مستجاب ويفرج الهم

القصة الكاملة لأزمة حنان شوقى.. الفنانة تستغيث بالرئيس السيسي.. وأشرف زكى يرد بقوة

خروج قطار عن مساره في أريزونا الأمريكية واشتعال النيران بعرباته.. فيديو وصور

عودة الجثمانين وإعانات لأسرهما.. نائب يكشف تطورات في مقتل مصرييَن على يد سعودي

تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا

100 حساب.. حسن شاكوش يروج لأغنيته الجديدة بصحبة أحمد سعد.. والنقابة تتوعد.. فيديو

شوبير لـ فاروق جعفر: آسفين يا كابتن.. وإيه علاقة بطولات الزمالك ورئيسه بتصريحاتك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق منزلية فعالة لـ علاج الفشل الكلوى

جددي سفرتك.. تتبيلة مميزة لـ لحم العيد

لا تهملها.. 8 أعراض مبكرة لمرض السكري