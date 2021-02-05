بتكلفة 16 مليونا و600 ألف جنيه.. افتتاح 7 مساجد جديدة في البحيرة

أثنى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرفة.





وأشاد محافظ البحيرة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.





ونوه المحافظ إلى أنه تم خلال عام واحد تم بناء وإفتتاح اكثر من 150 مسجد تجاوزت تكلفتها 230 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13855 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





جاء ذلك خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور، بالتزامن مع إفتتاح 7 مساجد جديده بنطاق مراكز بدر والمحمودية وأبو حمص والرحمانية وشبراخيت وشرنوب بتكلفه إجمالية بلغت 16 مليون و600 ألف جنيه وهى :-





- مسجد الرحمن بقريه المعركه بمركز بدر والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 667 متر ، وبلغت التكلفة الإنشائية 4 مليون جنيهآ .





- مسجد ليديا الجديدة بقريه ليديا بمركز المحمودية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 262 متر ، بتكلفة إنشائية 2 مليون و300 الف جنيهآ .





- مسجد صلاح عبد الرازق بقريه بسنتواى بمركز ابو حمص والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 694 متر ، وبلغت التكلفة الإنشائية 3 مليون جنيهآ .





- مسجد الوحدة المحلية بسمخراط بقرية سمخراط بمركز الرحمانية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 252 م٢ ، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و800 ألف جنيهآ .





- المسجد الكبير بطورنو بقرية طورنو بمركز المحمودية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 368 ، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه .





- مسجد الغفاره بقريه كفر السابى بمركز شبراخيت والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 183 متر ، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و500 ألف جنيهآ .





- مسجد ابراهيم هلال بقرية شرنوب بمركز دمنهور والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 215 متر ، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و500 ألف جنيهآ .





وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "حديث القرآن عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض" أمر القرآن الكريم بكل خير وإصلاح، والنهى عن كل شر وإفساد، وأن المتأمل في القرآن الكریم يجد أنه قد أولى الحديث عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض عناية خاصة وذلك لبيان ضلالهم وإظهار خطرهم علی الأديان والأوطان وقد بين لنا الحق سبحانه صفات المفسدين والبغاة، ومنها الكذب والتدليس وادعاء الصلاح والإصلاح ونشر الشائعات وبث الفتنة والوهن بين الناس





كما شهدت جميع المساجد التى تمت فيها صلاة الجمعة اليوم حملات تعقيم وتطهير وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.



















