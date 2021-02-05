غلق ٨٧٤ مركزا للدروس الخصوصية في الغربية

باشر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بشكل دوري ومستمر غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي ، حيث تم غلق عدد (٥٩٣) محل، عدد (١٨٦) سوق، عدد (١٨٧) مطعم، عدد (٣٤٢) مقهى، عدد (٣٤٧) ورشة و (٨١١) منشأة أخرى بإجمالي عدد (٢٤٦٦) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.









وأشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (٨٧٤) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي ، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.





كما أهاب محافظ الغربية بأصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .





وكان محافظ الغربية أجري جولة تفقدية لشوارع مدينة طنطا أثناء سقوط الأمطار للاطمئنان على عدم وجود تجمعات للمياه في الشوارع وتصريفها بصورة مستمرة.





بدأت الجولة بتفقد حركة السير في شارع البحر وشارع الجلاء حتى كوبري فاروق مرورًا بكوبري القرشي والتأكد من خلو الشوارع وأسفل الكباري والأنفاق من وجود أي تجمعات لمياه الأمطار، مع تواجد عربات شفط وكسح المياه في الأماكن المحددة لها.





كما توجه المحافظ لتفقد منطقة المعرض والإستاد ، حيث تابع عمليات شفط تجمعات المياه أسفل الكوبري وتأكد من خلو شوارع منطقة الإستاد من تجمعات المياه وسيولة الحركة المرورية، وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع النحاس، منطقة سيجر، ميدان ستوتة والمحطة وإزالة كافة الإشغالات لتسهيل حركة السير والمرور.



