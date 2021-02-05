اللى ميعرفش يقول عدس.. اعرف أصل المثل

"اللى ميعرفش يقول عدس" جملة بنسمعها كتير لما نبقى في موقف إحنا مش عارفين عنها حاجة..جملة بتتقال مع نبرة سخرية..طب حد يعرف ايه اصلها ولية العدس؟"..تعالوا نعرف..





ووفقًا للروايات، تعود قصة هذا المثل الشعبى إلى رجل بقال فى قديم الزمان كان يبيع في دكانه العدس والفول والبقوليات عامة، فهجم عليه لص وسرق نقوده وجرى، فهم التاجر بالجري خلفه .. وفي أثناء جرى اللص واستعجاله تعثر في شوال العدس، فوقع الشوال وتبعثر كل ما فيه.





فلما رأى الناس شوال العدس وقد وقع على الأرض، والتاجر يجري خلف اللص، ظنوا أن اللص قد سرق بعض العدس وهرب، وأن التاجر يجري خلفه من اجل العدس.. لذلك قاموا بلوم التاجر و عتبوا عليه فقالوا له "كل هذا الجرى من اجل شوال عدس؟! اما في قلبك رحمة ولا تسامح؟!"، فرد التاجر الرد الشهير الذي نعرفه حتى اليوم وقال "اللي ميعرفش يقول عدس" .