الحكومة تستجيب لشيوخ التنسيقية بإصدار عملة خاصة لتكريم الأطباء

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه. وهي المبادرة التي كانت أطلقتها التنسيقية في شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية في مواجهة جائحة كورونا تحت اسم (أبطالنا رموز العملة الوطنية).





ووجه مدبولي، وزير المالية بتنفيذ مبادرة التنسيقية.





وانطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية في أبريل الماضي، كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصري، وهي المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية.





وكان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قدموا اقتراح برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة.





وثمنت التنسيقية سرعة استجابة الدولة وإصدار العملة المعدنية المقترحة لتكون رسالة شكر وتقدير، ورسالة توعية للأجيال القادمة بأن مصر تفتخر وتكرم أبناءها المخلصين في كل المجالات.







