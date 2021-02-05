قرار نهائي من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس

اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي ، اليوم الجمعة، قرارا نهائيا بشأن سفارة الولايات المتحدة في مدينة القدس المحتلة.





وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قرر مجلس الشيوخ الأمريكي الإبقاء على السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة، دون أي تغيير على قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.





وصوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، فيما عارضه 3 من الحزب الديمقراطي، من أبرزهم بيرني ساندرز.





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ويأتي قرار الشيوخ الأمريكي في وقت تواصل الحكومة الإسرائيلية خطواتها لتوسيع مبنى السفارة الأمريكية في القدس، في وقت سبق أن أعلن الرئيس الجديد، جو بايدن، خلال حملته الانتخابية أنه سيبقي على السفارة بالقدس.





وكان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، قد تعهد، سابقا، بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس ومواصلة اعتبار المدينة المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل.



