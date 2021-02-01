بايدن يجتمع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لبحث خطة الإغاثة من كورونا

أعلن البيت الأبيض اليوم / الاثنين / أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه دعوة إلى سيناتور ولاية مين سوزان كولينز وأعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة إغاثة من فيروس كورونا المستجد .





وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي في تصريحات - نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن بايدن تحدث مع كولينز التي كانت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ العشرة الجمهوريين الذين أرسلوا رسالة إلى الرئيس تطلب فيها عقد اجتماع .





وقالت بساكي: "تحدث الرئيس مع كولينز، ودعاها للحضور إلى البيت الأبيض خلال الأسبوع الجاري من أجل تبادل كامل لوجهات النظر".



