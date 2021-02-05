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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:53 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
 عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف بمنطقة باغوص، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم. 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية شملت تفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف بمنطقة باغوص، والذي يشمل أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، وصيانة الأرصفة والبلدورات وعمل انترلوك بطول الــ 220 مترًا التي يجري تطويرها، وكذلك عمل تندات لجلوس الزوار.

وجه المحافظ، رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في موعدها المقرر خلال 10 أيام، وعمل "رامبات" بالأرصفة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة الشكل الجمالي في أعمال التطوير والحفاظ على النظافة العامة، وتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل بمدينة الفيوم. 
 
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن جولة المحافظ شملت أيضًا منطقة الحادقة، والفنية، وشارع النبوي المهندس، ووجه المحافظ بفض عدد من الأسواق العشوائية، كما تفقد أرض مشروع مبنى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بجوار قسم أول شرطة الفيوم.





تفتتح مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 7 مساجد جديدة بمحافظة الفيوم بعضها بالجهود الذاتية والبعض الأخر بأشراف وزارة الأوقاف .

من جانب أخر سوف يوم الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بحضور السكرتير العام لمحافظة الفيوم ، بأفتتاح وحضور صلاة الجمعة مع المصلين بمسجد الحاج حسن بقرية العونى بمركز أبشواى .

وصرح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الوقاف بأن المساجد التى سيتم أفتتاحها غدا بمحافظة الفيوم ، بعد تفويض كل مديرأدارة بأفتتاح المسجد وحضور وألقاء خطبة الجمعة و المساجد هى : مسجد الشيخ حسن بالعونى  ، ومسجد أبو ياسين بمركز أطسا غرب   ، ومسجد محمد أمين بمركز أطسا غرب  ، ومسجد الشهيد مدحت بمركز أطسا غرب  ، ومسجد السلام بمركز سنورس  ، ومسجد المدينة المنورة بمركز طامية  ، ومسجد الهدى بقرية جردو بمركز أطسا غرب.


















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