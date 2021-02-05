بدء تطعيم الاطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية بلقاح كورونا .. مدير بدر : الاولوية للاكثر تعاملآ مع المصابين .. ليس اجباريا

مدير مستشفي بدر الجامعي :

* بداءنا بتطقيم الاطقم الطبية داخل المستشفي منذ أول أمس





* لقاح كورونا أختياري ولا نفرضة على أحد من الاطقم الطبية















شهدت المستشفيات الجامعية تغيرات عدة على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث اتبعت استراتيجية جديدة كما بدأت بتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا داخل المستشفيات.





و كشف الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن بدء تطعيم الأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفي بدر الجامعي والتى كانت قد تحولت مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا الى مستشفي عزل كامل تتلقي حالات الاصابة بكورونا .





وأوضح الدكتور ممدوح مهدى فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن المستشفي قد بداءت فى إعطاء لقاح فيروس كورنا الاطقم الطبية والعاملين داخل مستشفي فيروس كورونا منذ أول أمس الماضى، وانه يتم إعطاء القاح لجميع العاملين بالمستشفي





وأشار مدير مستشفي بدر الجامعي أن التطعيم بلقاح كورونا اختياري وليس إلزاميا على الأطباء، مشيرا إلى أن الأولوية في منحه ستكون للأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الحالات المصابة، ومن بعدهم باقي الأطباء في المستشفيات الجامعية.





وكان قد أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه جار حاليا تسجيل أسماء الأطباء بمستشفيات العزل الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مصابي فيروس كورونا المستجد للحصول على تطعيم لقاح كورونا.





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في ذلك السياق، فقد أكد عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوضع في المستشفيات الجامعية هادئ ولا قلق فيما يخص تزايد أعداد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ما زالت في الحدود الآمنة وما زالت تتناسب مع السعة الاستعابية لمستشفيات العزل ولا حاجة للتوسع في المستشفيات حتى الآن.





وقال "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن المستشفيات الجامعية تستقبل جميع المواطنين، موضحًا أن هناك استراتيجية جديدة اتبعتها هذه المستشفيات في الموجة الثانية من كورونا.





وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أنه في حال شعور المريض بأي أعراض اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد (ارتفاع درجة الحرارة السعال ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس التهاب الحلق فقدان حاسة التذوق أو الشم يتوجه إلى مبنى العيادة الخارجية في المستشفيات الجامعية أو مبنى الطوارئ في غير الفترة الصباحية، بحيث يتم فرز حالات عدوى الجهاز التنفسي (Respiratory virus evaluation zone)، بينما المترددون على المستشفيات الجامعية وتوجيهم للكشف في العيادات المعتادة أو الكشف في العيادة المخصصة للأمراض التنفسية.





وأوضح أنه يتم تقييم المرضي وإجراء الفحص الطبي، طلب التحاليل الأولية المطلوبة للمريض، تقرير ما إذا كان المريض مشتبها في إصابته بفيروس كورونا أم لا، وفي حالة عدم الاشتباه يتم وصف العلاج وأخذ بياناته وتتم متابعته في المنزل.





ووقالت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات تصل إلى مستشفيات الحميات تباعا عن طريق المديريات، مضيفة أن هناك سلسلة إمداد وتمويل على أعلى مستوى لتوصيل الطعوم وتخزينها بشكل سليم، مؤكدة تأمين اللقاحات في عملية نقلها للمحافظات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج 299 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131211 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 532 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 168057 حالة من ضمنهم 131211 حالة تم شفاؤها، و 9512 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف