التعليم العالي: فتح باب القبول الالكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. وتسجيل الرغبات 12 فبراير

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى،عن بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالى cpnu-admission.edu.eg

وأعلنت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة ٣ أيام اعتبارا من غد السبت الموافق ٦ فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الاثنين ٨ فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب

ويتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير .





وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير.





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