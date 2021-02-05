عيار 21 يسجل 788 جنيها.. استمرار تراجع سعر الذهب بتعاملات الجمعة

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 فبراير 2021، بقيمة 8 جنيهات وبلغ سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا في مصر 788 جنيها للجرام، وذلك دون مصنعية، وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس توداي.





أسعار الذهب

وينشر موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر.





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- سعر جرام الذهب عيار 24

هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 901 جنيه، وهو العيار الأعلى في مصر.





- سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 788 جنيها، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليا.





- سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 675 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعا بالوجه البحري.









- سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6304 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا.





سعر أوقية الذهب

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27030 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.





سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 901 ألف جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام من عيار 24.





وبلغ سعر أوقية الذهب عالميا خلال التعاملات الآن نحو 1801 دولار.





وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.



