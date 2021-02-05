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محافظات

صحة المنيا: فحص وعلاج 1634 حالة خلال قافلة بقرية الإسماعيلية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:01 م
صحة المنيا: فحص وعلاج
صحة المنيا: فحص وعلاج 1634 حالة خلال قافلة بقرية الاسماعيلية
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية، بمركز المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية الإسماعيلية تم توقيع الكشف الطبي على 1634 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

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وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 275 حالة جراحة و 494 حالة أطفال و226 باطنة و116 قلب و 91 نساء و61 تنظيم اسرة و117انف واذن، الى جانب انه تم عمل 99 تحاليل مختلفة و89 حالات موجات صوتيه و عمل 9 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 113 متردد وتم خلع اسنان لـ9 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ76 متردد، كما تم استخدام 11عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

كما واصلت مديرية الصحة، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للعناية بالأم والجنين، وذلك ضمن جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، حيث قدمن مديرية الصحة الخدمات الطبية لـ 18 ألفا و565 سيدة من السيدات الحوامل، وذلك من خلال 260 وحدة صحية ومركز طبي بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي B " ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى "، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وقال الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأعمال المبادرة يتم تنفيذها من خلال فرق طبية وأطقم تمريض على كفاءة عالية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 
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