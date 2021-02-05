ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صدمة كبيرة.. عمرو محمود ياسين ينعى عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:42 م
عزت العلايلى وعمرو
عزت العلايلى وعمرو ياسين
Advertisements
محمد بدران
نعى المخرج عمرو محمود ياسين الفنان الكبير عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.


ونشر عمرو محمود ياسين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا: "‬‏‪الحقيقة  كانت صدمة كبيره رحيل الفنان الكبير عزت العلايلي  احد عمالقة الفن المصري  سينما و مسرح وتليفزيون ...  لقد كان نعم الصديق للوالد و نعم الفنان  و الاستاذ تشرفت بالعمل معه بمسلسل ربيع الغضب  و كان قمة  في  كل شيء  .. في كل تفصيلة  ..  الله يرحم  روحك الطيبة ..


وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 


وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.


وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».


وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي  قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما

ترك لنا تاريخا.. هند صبري تنعى عزت العلايلي

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي

شاهد.. لحظة وصول جثمان عزت العلايلي لمسجد المروة بأكتوبر

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة لـ عزت العلايلي.. فيديو

بدء صلاة الجنازة على عزت العلايلي بساحة مسجد المروة

ترشيحاتنا

قبل موقعة الأهلي.. تفوق تاريخي للفرق المصرية على بايرن ميونخ

السعودية: خطاب بايدن بشأن المملكة كان تاريخيا

السعودية.. تفعيل حملة "الخوارج شرار الخلق" للتوعية ضد أفكار الإخوان المنحرفة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

صراع العمالقة.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ؟

نتائج مذهلة.. ماذا يحدث بالجسم عند تناول ملعقة من العسل الأبيض؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي