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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحصين 47 ألف طائر من الأمراض الوبائية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:43 م
محافظ كفر الشيخ:
محافظ كفر الشيخ: تحصين 47 ألف طائر من الأمراض الوبائية
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محمود زيدان

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، استمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكدًا أنه تم تحصين 47100 طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلًا عن تطهير 8 أسواق، 13 رياشة، ومعاينة 5 مزارع، وسحب 68 عينة ما قبل البيع.

وأشار إلى استخراج 15 تصريح نقل طيور، بإجمالي 25000 طائر، فضلًا عن التقصي النشط بـ 7منازل، وجمع 20 عينة، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.
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 وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أنه يتم بدء حملة التطعيم ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع غدًا ولمدة شهر بجميع الوحدات البيطرية بالمحافظة ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏  
 
 ‏وقال عبداللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.
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