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فن

جميلة عوض تبهر متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:56 م
جميلة عوض
جميلة عوض
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سيد احمد
نشرت الفنانة جميلة عوض صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات فيما بين: "والله انتي أحلي من القمر - ايه الجمال ده كله - ما شاء الله ".

وتستعد جميلة عوض للعديد من الاعمال الفنية الفترة القادمة ابرزها مسلسل «حرب أهلية» الذي تشارك في بطولته أمام الفنانة يسرا، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2021.

حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، حيث يدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل.

على صعيد آخر، تعاقدت جميلة عوض على بطولة فيلم "المحكمة"، الذي يتم التحضير له حاليا، استعدادا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة محمود عبد المغني وصابرين ونجلاء بدر وعدد من النجوم.

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