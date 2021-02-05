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نجل عزت العلايلي: أبي كان سعيدًا بالمقابلات التليفزيونية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:52 م
صدى البلد
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قال محمود عزت العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، إن أيامه الأخيرة مثل أيامه العادية ولم يكن هناك شيء خاص.

وتابع العلايلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن الفنان الراحل كان يحمل الكثير من الامتنان في الفترة الأخيرة بعد تكريمه في مهرجان الإسكندرية.

وتابع محمود العلايلي، أن الفنان كان سعيدًا في الفترة الأخير بسبب المقابلات من خلال شاشات التليفزيون، وكان يعبر عن نفسه بشكل جيد، متابعا:" الفنان الراحل استطاع الحديث عن تاريخه وحياته الشخصية بشكل به أريحية كبيرة".

وأردف محمود العلايلي، أن بعض الأحاديث الصحفية لاقت راحة نفسية بالنسبة للفنان الراحل، وأشعرته أنه يستطيع التعبير عن نفسه بالنسبة لمشواره الفني طوال تاريخه.

وعن وجود وصية للفنان الراحل، رد العلايلي: "إحنا أسرة عادية ومش مسألة وصية ولكن ما يحدث أنه على مدى العمر، فإن التعليم في حد ذاته وصية وهو ما تعلمناه من الفنان الراحل".
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