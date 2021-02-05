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مفتي الديار المصرية يكشف حكم وضع الأموال بالبنوك واللجوء للتمويل .. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:48 م
مفتي الديار المصرية
مفتي الديار المصرية
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محمود محسن
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن البنوك تسعى إلى القيام بعمل تمويلات للأشخاص، مشيرا إلى أن اللجوء للبنوك لاقتراض الأموال لأمور شخصية منها المأكل والمشرب دليل على الضعف المجتمعي.


وأضاف علام خلال لقائه في برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن وضع الأموال بالبنوك واللجوء للتمويل حلال. 


وتابع مفتي الديار المصرية، أنه لا ربا في إيداع الأموال بالبنوك، مؤكدا أن البنوك تدير الأموال للاستثمار نائبا عن الأشخاص، مؤكدا أن استثمار الأموال يجب أن يكون من خلال منظومة الدولة وقوانينها.


وأوضح علام أن الأخلاق تكون جزءا لا يتجزأ من أحكام المعاملات المالية، مشيرا إلى أن  كثرة القضايا فى المحاكم نتيجة ابتعاد الجانب الأخلاقي عن المعاملات المالية.

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