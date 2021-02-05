مفتي الديار المصرية يكشف حكم وضع الأموال بالبنوك واللجوء للتمويل .. فيديو

وتابع مفتي الديار المصرية، أنه لا ربا في إيداع الأموال بالبنوك، مؤكدا أن البنوك تدير

الأموال للاستثمار نائبا عن الأشخاص، مؤكدا أن

استثمار الأموال يجب أن يكون من خلال منظومة الدولة وقوانينها.