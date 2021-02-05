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أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من الدفاع المدني السعودي لسكان هذه المنطقة بسبب طقس السبت

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:54 م
امطار في السعودية
امطار في السعودية - ارشيفي
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محمود نوفل
 
وجه الدفاع المدني السعودي تحذيرا شديد اللهجة الي الجميع " مواطنين ووافدين" بشأن طقس الغد السبت. 

وافاد الدفاع المدني السعودي في رسالة له بثها عبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة قائلا : ‏تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة ‎القصيم. 

وبينت الرسالة أن الأمطار الرعدية تشمل (الاسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عنيزة، عيون الجواء، عقلة الصقور). 

وذكرت أيضا أن الحالة المطيرة تبدأ من العاشرة صباحا و حتى الساعة 04:00 صباح يوم السبت .

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