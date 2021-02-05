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فن

وفاة الممثل الكبير كريستوفر بلامر عن 91 عاما

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:05 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
توفي اليوم الجمعة الممثل الكندي الكبير، كريستوفر بلامر، الذي اشتهر ببطولته للفيلم الكلاسيكي الغنائي "صوت الموسيقى".

وفاة بلامر صاحب الـ 91 عاما شهدتها ولاية كونيتيكت الأمريكية، بينما كانت زوجته الممثلة البريطانية، إيلين تايلور، إلى جانبه بالمنزل.

حصد الممثل الراحل في عمر 82 عاما على جائزة أوسكار عن دوره في فيلم "Beginners"، كما تم ترشيحه لنفس الجائزة عن دوره في فيلمي "The Last Station" و"All the Money in the World".

ومن بين أشهر أدوار كريستوفر بلامر في السينما هو فيلم "The Insider" من إنتاج 1999، مع الممثلين آل باتشينو وراسل كرو.
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