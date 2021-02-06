ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"مساحات إبداعية عند شباب الشعراء".. أمسية أدبية بالمنيا

السبت 06/فبراير/2021 - 10:00 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا أمسية بعنوان "مساحات إبداعية عند شباب شعراء المنيا" تحدث فيها الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب عن التجربة الإبداعية عند الشعراء إبراهيم ضاحى، أيمن عبد الباسط، محمود درويش والشريف طنطاوى، ومختار أيمن وعلى محيى والذين، حيث تنوعت كتاباتهم بين التعبير بالصورة واستخدام اللغة الشفيفة وبين التعبير بلغة المجاز واستخدام الصور المركبة.

شارك فى الحوار نخبة من الشعراء والمبدعين وهم كرم فؤاد، والأديب سعيد عوض سكرتير عام النادى، نبيل رضا، محمد راغب عبد الصبور، باهر زاهر، كذلك عقد نادى أدب بيت ثقافة ديرمواس ندوة بعنوان "الأدب المدرسى والأدب الحقيقى" حاضرها نخبة من الشعراء أسامة أبو النجا، حسن فرغلى، على عبد الرشيد وتحدثوا عن طريقة تدريس الأدب فى المدارس بطرق تقليدية تضيع مفهوم الأدب نفسه، وإختلاف المدارس الأدبية فى الغرب عن ما فى الشرق، وإنعكاس الفكر الإنسانى الكلاسيكى والرومانسية والواقعى وأثره فى كتابات المبدعين العرب، والملتقى العربى وصناعه الذائفة التقليدية، والابداع وروح الخروج على المالوف من الفنون. 

عقدت مكتبة إبوان الثقافية محاضرة عن "الإنترنت وكيفية التعامل معه فى التعليم وما هى أهم استخدماته وفوائده وما إيجابياته فى التعليم"، قدمها جمال أحمد جمال، بينما أقام قصر ثقافة المنيا ورشة تدريبية لتعليم الكروشية بنادى المرأة، كما نفذ نظم بيت ثقافة ديرمواس ورشة فنية تشكيل بالفوم الملون تدريب الفنانة وردة عبد العليم، بجانب ذلك ناقشت مكتبة الروضة الشباب والعمال كتاب بعنوان "محاربة الأمراض المعدية" ناقشه محمود محيى الدين أمين، يتناول الكتاب الأمراض المعدية وكيف تنتقل، وما مسببات الأمراض وكيفية علاجها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنمية مهارات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة المنيا

ورش فنية وأنشطة أدبية بثقافة المنيا

الأدب والفن التشكيلى محاضرات بثقافة المنيا

ورش فنية ولقاءات أدبية بـ ثقافة المنيا

كيفية التعامل مع الخوف واتجاهات القصة القصيرة بالمنيا

موهبة منياوية في تأليف الشعر بالعامية وشغل الآركت.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

إطلالة صباحية هادئة من ليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور لها.. شاهد

نتائج مذهلة.. مكون طبيعي لتقوية وتطويل الشعر

بدون دموع.. طرق سحرية لتقطيع البصل

مجهول.. الزراعة تحذر من "025 طماطم" .. لهذه الأسباب

قبل مواجهة الأهلي.. رسميا.. قائمة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

شروط إعفاء سيارة ذوي الإعاقة من ضريبة الجمارك.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك..علاج تقلصات المعدة في لمح البصر

نتائج مذهلة.. مكون طبيعي لتقوية وتطويل الشعر

مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور