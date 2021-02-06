"مساحات إبداعية عند شباب الشعراء".. أمسية أدبية بالمنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا أمسية بعنوان "مساحات إبداعية عند شباب شعراء المنيا" تحدث فيها الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب عن التجربة الإبداعية عند الشعراء إبراهيم ضاحى، أيمن عبد الباسط، محمود درويش والشريف طنطاوى، ومختار أيمن وعلى محيى والذين، حيث تنوعت كتاباتهم بين التعبير بالصورة واستخدام اللغة الشفيفة وبين التعبير بلغة المجاز واستخدام الصور المركبة.





شارك فى الحوار نخبة من الشعراء والمبدعين وهم كرم فؤاد، والأديب سعيد عوض سكرتير عام النادى، نبيل رضا، محمد راغب عبد الصبور، باهر زاهر، كذلك عقد نادى أدب بيت ثقافة ديرمواس ندوة بعنوان "الأدب المدرسى والأدب الحقيقى" حاضرها نخبة من الشعراء أسامة أبو النجا، حسن فرغلى، على عبد الرشيد وتحدثوا عن طريقة تدريس الأدب فى المدارس بطرق تقليدية تضيع مفهوم الأدب نفسه، وإختلاف المدارس الأدبية فى الغرب عن ما فى الشرق، وإنعكاس الفكر الإنسانى الكلاسيكى والرومانسية والواقعى وأثره فى كتابات المبدعين العرب، والملتقى العربى وصناعه الذائفة التقليدية، والابداع وروح الخروج على المالوف من الفنون.





