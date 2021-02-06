عمر ربيع ياسين: استبعاد موسيماني لـ شريف وكهربا أمام الدحيل فني

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن عدم مشاركة كهربا ومحمد شريف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة الدحيل القطري كان فني.
وأوضح عمر، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار، أن شريف وكهربا، كان وجهة نظر بيتسو موسيماني، أن طبيعة أدائهما لا تناسب مباراة الدحيل القطري.
وأشار إلى أن الثنائي لا وجود لأي إصابة لهما وهما جاهزان بشكل كامل مع الفريق.
وحقق الأهلي إنجازًا جديدًا في مشاركاته بكأس العالم للأندية بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الدحيل القطري (1-0)، بهدف حسين الشحات.
الأهلي كتب تاريخًا جديدًا باسمه في مشاركته السادسة بمونديال الأندية، بتأهله لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ في نصف النهائي من أجل الظهور للمرة الأولى في تاريخه بالمباراة النهائية.