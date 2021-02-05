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رياضة

بالمستندات .. وكيله: أشيمبونج وقع على مخالصة بعد تعرضه للضغوط من الزمالك

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:52 م
أتشيمبونج
أتشيمبونج
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محمد رشاد
عرض الإعلامي عمر ربيع ياسين، المخالصة التي حصل عليها الغاني بنيامين أشيمبونج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق من جانب إدارة القلعة البيضاء في عام 2018.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن الاتفاق كان بين نادي الزمالك واللاعب على توقيع اللاعب على مستند ينص على حصوله على كافة مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك.

كما عرض الإعلامي عمر ربيع ياسين فيديو يوجه خلاله أشيمبونج رسالة شكر إلى مسئولي الزمالك ويؤكد حصوله على مستحقاته المالية من جانب نادي الزمالك.

وتابع: "تفاجأنا بأن أشيمبونج قد تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك رغم تصوير اللاعب فيديو وتوقيعه على مستند يدل على حصوله على مستحقاته.

من جانبه، رد الهولندي روي، محامي الغاني بنيامين أشيمبونج، على أسباب تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك رغم ما تم نشره بشأن حصول اللاعب على مستحقاته.

وقال محامي أشيمبونج: "المحكمة في سويسرا لم تعتمد الأوراق والفيديو الذي قام اللاعب فيه بالتوقيع عليها وتصويرها بسبب أن المحكمة أقرت أن اللاعب صور ذلك تحت ضغوطات".
بالمستندات .. وكيله: أشيمبونج وقع على مخالصة بعد تعرضه للضغوط من الزمالك
بالمستندات .. وكيله: أشيمبونج وقع على مخالصة بعد تعرضه للضغوط من الزمالك
بالمستندات .. وكيله: أشيمبونج وقع على مخالصة بعد تعرضه للضغوط من الزمالك
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