تفاصيل أول اتصال بين وزيري الخارجية السعودي والأمريكي

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا ، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، أنتوني بلينكن.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" ، هنأ الوزير السعودي ، نظيره الأمريكي ، على توليه المنصب الجديد.





وأعرب "بن فرحان" عن تطلع المملكة ، للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ، لمواجهة التحديات المشتركة ، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.





كما استعرض الوزيران، العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



