بيان عاجل من هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية

أكد ‏‎هيئة الإذاعة والتلفزيون ‎على احترامها وتقديرها الكامل للمتقاعدين، مشددة أنه لا يمكن أن تقبل الإساءة لهم أو الانتقاص منهم بأي شكل كان.





وكان ‏‎برنامج ‎اسأل السعودية تناول في أحد فقراته سؤال يختص بـ ‎المتقاعدين بشكل ترفيهي وتم تفسيرة بشكل لا يتفق وأهداف البرنامج.

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وقالت الهيئة السعودية في بيان لها منذ قليل نقلته صحيفة عكاظ ‏‎المتقاعدين خدموا بلادنا بإخلاص وأفنوا عمرهم في خدمة الوطن.













وذكرت الهيئة في بيانها : في خطواتها نحو تعزيز المحتوى المحلي، وتقديم مادة إعلامية حديثة بلغة عصرية وتقنيات حديثة، استقطبت هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورتها البرامجية الجديدة ما يقارب ۲۸ برنامج متنوعة في محتواها، ومواكبة لاهتمامات وتطلعات الشارع السعودي، ومتنوعه في تخصصها ما بين الثقافي والتاريخي والسياسي والترفيهي مثل (رجال عبد العزيز، ريشة، ديرتنا، في العلن، العبقري الصغير، الموقف، الأرض والبشر، رحال، الشارع السعودي وغيرها).





وتابعت : ومن ضمن هذه البرامج برنامج " اسأل السعودية"، وهو فورمات عالمية يعرض في أربعين دولة حول العالم، حيث يقوم على أساس استعراض آراء الجماهير على شكل أسئلة بقالب

ترفيهي وقد تناول البرنامج في أحد فقراته سؤال يختص بالمتقاعدين بشكل ترفيهي وتم تفسيره بشكل لا يتفق وأهداف البرنامج.





وختمت : وفي هذا الصدد ومن منطلق احترام هيئة الإذاعة والتلفزيون لكل مكونات النسيج الاجتماعي في بلادنا، تؤكد الهيئة على كامل تقديرها واحترامها لإخواننا وأخواتنا المتقاعدين، وبأنه لا يمكن أن نقبل الإساءة لهم أو الانتقاص منهم بأي شكل كان، فهم الذين خدموا بلادنا بإخلاص و أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، و ايمانا من الهيئة بدورهم شملت الدورة البرامجية الجديدة برنامج (۱۰۰۰ میل) الذي يستعرض قصص نجاح المتقاعدين الذين خدموا الوطن ويتم استعراض إنجازاتهم وإسهاماتهم الخالدة.



