ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هزار وضحك.. الشامي: بلاش تصطادوا في المياه العكرة.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 04:21 ص
محمد الشامي
محمد الشامي
Advertisements
نانسي القاضي
اعتذر محمد الشامي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، للجمهور بسبب تصريحاته الأخيرة في إحدى القنوات الفضائية منذ قليل.

وقال "الشامي" في تصريح خاص لموقع صدى البلد: كانت تصريحات في سياق الهزار والضحك خلال المباركة لزميلي عبدالرحمن مجدي في حفل زفافه، حول طلب العروسة بانتقال زوجها  للعب للنادي الأهلي وبلاش تصطادوا فى المياه العكرة.

وأشار أن تلك التصريحات عن حاله منذ ثلاث سنوات وليس في الوقت الحالي قائلًا: السؤال عن الفترة السابقة في حال اختياري بين الأهلي والزمالك كنت أختار الأهلي لأنني تعرضت للظلم في الزمالك .

واضاف الشامي، أطالب الجميع  بمساندة الإسماعيلي للعبور من تلك الفترة الصعبة ، دون الانتقاد أو التركيز في بعض السلبيات.

ويستأنف  الاسماعيلي اليوم تدريباته استعدادًا   لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري 


و نفى عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التصريحات الأخيرة لزميله محمد الشامي، حول طلب زوجته اللعب للنادي الأهلي.

ونشر "مجدي" عبر صفحته الشخصية، قائلًا :- مع احترامي لزميلي محمد الشامي لكن لا يدار أي حديث بينه وبيني وبين زوجتي بخصوص انتقالي للنادي الأهلي أو غيره ولكم من الممكن أن يكون هذا الكلام منه على سليل الهزار مش أكتر.

ومع كامل إحترامي وتقديري لجمهور النادي الاسماعيلي العريق ومجلس الادارة
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كورونا.. مقطع صادم يوثق تزايد جرائم الكراهية ضد الآسيويين في أمريكا

الجدة بطلة.. شاهد عجوز ترفع الأثقال بأوزان خيالية| فيديو

بعد 10 أشهر من الشلل التام.. شاهد معجزة شفاء صاحب أطول إصابة بكورونا | فيديو