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فن

بدء عرض المسلسل الاجتماعي المثير للجدل "ليه لأ".. غدا

السبت 06/فبراير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل

 

تبدأ قناة "MBC مصر"، من الأحد المُقبل عرض الدراما الاجتماعية الشيقة "ليه لأ" يوميًا في تمام التاسعة مساءً.


بأتي مُسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ومع النجمة الشابة أمينة خليل كتجربة جديدة وشكل مُختلف لعرض المُسلسلات في إطار الـ 15 حلقة فقط، وهو ما يُتيح للمُشاهد المصري والعربي الحصول على تجربة درامية مُختلفة ومميزة لتُناسب قطاعات متنوعة من المُشاهدين والمُتابعين.


تدور آحداث مسلسل "ليه لأ"، حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعيًا لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة عالية الشابة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيدًا عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم خصوصًا البنات بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها.


مُسلسل "ليه لأ"، يعرض في 15 حلقة، ويضم إلى جانب أمينة خليل كل من هالة صدقي، شيرين رضا، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، ميريت عمر الحريري، عمر الشناوي، أحمد حسنين صدقي صخر وآخرين.

العمل من تأليف ورشة كتاب تتألف من صاحبة الفكرة دينا نجم بمشاركة محمد مجدي وإشراف مريم نعوم وبإدارة المخرجة مريم أبو عوف، وقدمت شارة المُسلسل النجمة آمال ماهر بأغنية بعنوان "اللي قادرة"، من تأليف نادر عبد الله، وتلحين وتوزيع خالد عز.

 

يُعرض مسلسل "ليه لأ" على "MBC مصر" يوميًا من الأحد للخميس الساعة 9:00 مساءًـ ويبدأ عرضه الأحد 7 فبراير 2021 الساعة 9:00 مساءً.

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