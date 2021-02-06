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سيارات

مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 09:01 ص
سيارة كيفن هارت kevin
سيارة كيفن هارت kevin hart
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اشرف عطية
يتسابق الفنانون والمشاهير في اقتناء سيارات فارهة، وكان آخرهم الممثل الأمريكي الشهير كيفن هارت , والذي يمتلك سيارة دودج من إنتاج عام 1970 ولكن معدلة بالكامل، بمحرك هيليفانت V8 سعة 7000 سي سي بقوة 1000 حصان و1,288 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تتميز سيارة كيفين هارت kevin hart باستخدام ألياف الكربون بشكل مكثف، وقد قامت شركة SpeedKore بتعديل السيارة ، وهي نفسها الشركة التي عدلت له سيارة بليموث باراكودا 1970 قبل بضع سنوات، والتي تحطمت في حادث من قبل.

تأتي سيارة كيفين هاررت kevin hart بتعليق أمامي من C6 كورفيت، وتعليق خلفي رباعي القضبان مع ممتصات صدمات Penske مزدوجة قابلة للتعديل، بالإضافة إلى جنوط HRE S201 ملفوفة بإطارات ميشيلان بايلوت سبورت 4S.

سيارة كيفين هارت kevin hart تتميز بهيكل من ألياف الكربون، مع مظهر خارجي شرس، ويستمر التصميم الجريء داخل المقصورة ذات أقفاص الحماية، كما تحصل على مقاعد ريكارو جي تي سبورتستر باللونين الأحمر والأسود .

محرك سيارة كيفن هارت kevin hart تم إنتاجه بعدد محدود، وتم بيع جميع نسخ المحرك البالغ تكلفته 30 ألف دولار أي حوالي 470.000 جنيه مصري في خلال 48 ساعة فقط نظرا لقوته الخارقة،  وأحد هذه النسخ تم استخدامها في سيارة كيفين هارت دودج تشارجر 1970 المعدلة التي تحمل اسم هيلرايسر.


مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور
مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور
مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور
مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور
مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور
مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور
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مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور