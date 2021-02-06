ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأرصاد الكويتية: طقس اليوم غائم وفرصة لأمطار متفرقة.. والعظمى 21

السبت 06/فبراير/2021 - 08:39 ص
الكويت
الكويت
Advertisements
أمينة الدسوقى
ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم السبت، معتدل وغائم، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيًا 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا. 

وتوقعت الأرصاد الكويتية أن يكون الطقس مائلًا للبرودة إلى بارد وغائم إلى غائم جزئيًا ليلًا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا مع فرصة لتكون الضباب، وذلك وفقًا للقبس.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 21 درجة، فيما تنخفض إلى 16 درجة ليلًا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد الكويتية: طقس اليوم دافئ نهارا.. والعظمى 24 درجة

الأرصاد الكويتية: طقس اليوم معتدل نهارًا.. مائل للبرودة ليلًا

مرتفع جوي قادم من روسيا.. درجات الحرارة تصل صفر في الكويت هذا اليوم

الأرصاد الكويتية: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى 17 درجة

الأرصاد الكويتية: طقس اليوم دافئ.. والعظمى 24

الأرصاد الكويتية: طقس اليوم دافئ على كافة الأنحاء.. والعظمى 27 درجة

ترشيحاتنا

إطلالة صباحية هادئة من ليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور لها.. شاهد

سانت ايتيان: مندهشون من رفض الزمالك عرضنا لمصطفى محمد.. وجالاتا سراي لا يدفع الأموال بسرعة

قبل مواجهة الأهلي.. رسميا.. قائمة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

طريقة الدعاء بعد الصلاة وماذا يقال بعدها مباشرة

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

البنتاجون: يجب على تركيا أن تتخلى عن صواريخ إس-400 الروسية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور

نتخلص منها ولا نعرف فوائدها.. استخدامات مذهلة لأكياس الشاي المستعملة

لكزس تطور LEXUS LF جديدة SUV عالية الأداء ..صور