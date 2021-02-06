تحذير جديد من الأمم المتحدة بسبب الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم تدهور الوضع الإنساني في إقليم تيجراي الإثيوبي، مع استمرار القتال في الإقليم.





وقالت أليس ويريمو نديريتو المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، إنه: "إذا لم تحارب البلاد بشكل عاجل العنف العرقي وخطاب الكراهية والتوترات الدينية".





وأضافت أنها تلقت تقارير عن ارتكاب أطراف الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا وحلفائها انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان.





وتابعت في بيان وفق وكالة رويترز: "يشمل ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون وعنفا جنسيا ونهبا للممتلكات وإعدامات جماعية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".



