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محافظات

3500 حالة عزل منزلي وشفاء حوالي 3175 حالة في الدقهلية

السبت 06/فبراير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات له اليوم عن ارتفاع نسب التعافي بين مرضى الكورونا بعد المتابعة الدورية لهم سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفوني، حيث تم متابعة حوالي 3500 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة وخروج تحسن وشفاء لـ 3175 حالة وتم تحويل 175 حالة للمستشفيات حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة كما تم توزيع 275 جهاز قياس الأكسجين. 

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم  في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي اجتاح العالم أجمع وحثهم على بذل المزيد من الجهد داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.
 
وناشد وكيل الوزارة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الأماكن العامة  وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف أنه تم تشكيل 85 فريقا من أعضاء المهن الطبية مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل على منظومة co trace.
3500 حالة عزل منزلي وشفاء حوالي 3175 حالة في الدقهلية
3500 حالة عزل منزلي وشفاء حوالي 3175 حالة في الدقهلية
3500 حالة عزل منزلي وشفاء حوالي 3175 حالة في الدقهلية
3500 حالة عزل منزلي وشفاء حوالي 3175 حالة في الدقهلية
3500 حالة عزل منزلي وشفاء حوالي 3175 حالة في الدقهلية
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