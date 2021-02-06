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برلمان

سؤال برلماني بشأن المناطق غير الآمنة وآليات خطة تسكين المواطنين

السبت 06/فبراير/2021 - 11:03 ص
النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب
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فريدة محمد
تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا لكل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشان المناطق غير الآمنة وآليات إزالة تلك المناطق وتسكين المواطنين في مساكن بديله.

وقال «محسب»، إن الدكتور عاصم الجزار  وزير الإسكان، ذكر خلال بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وجود 357 منطقة على مستوى الجمهورية فيهم 240 ألف وحدة يسكن بها حوالي مليون إلى مليون ونصف مواطن، مما يستجوب توضيح الأمر، سواء أعلن أسماء تلك المناطق وتحديد درجة خطورتها ليكون المواطنين على علم بالمشاكل بداخلها حتى لا نتفاجئ بكارثة أو حادثة.

وأضاف «محسب»، في سؤاله، أنه يجب التوضيح عن الآليات التي يتم التعامل وفقا لها أثناء عملية الإزالة وتسكينهم في وحدات بديلة، وبهدف تحقيق مناخ آمن وتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين، والتي أصبحت مساكنهم هشة ومعرضة للانهيار في أي وقت نتيجة لانتهاء عمرها الافتراضي، فضلا عن تواجد عدد كبير من الأسر يتم تهديد حياتهم يوميًا، إضافة إلى توضيح ما تم تنفيذه من قبل وزارة الاسكان حتي الأن لتلك المناطق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصطلح «غير الآمنة» تنقسم إلى أربع درجات، أولهم الخطورة الداهمة كالذي وقع في حادثة صخرة الدويقة، والدرجة الثانية، مثل مثلث ماسبيرو، بينما الدرجة الثالثة وهي المناطق الخطرة على الصحة مثل المساكن الموجودة في المناطق الملوثة صناعيا أو عن طريق الصرف الصحي، أما الدرجة الرابعة فهي الحيازة غير الآمنة مثل المباني على أراض غير مرخصة.
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