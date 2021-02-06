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أخبار العالم

الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع برلمان كوستاريكا

السبت 06/فبراير/2021 - 11:01 ص
الإمارات
الإمارات
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أمينة الدسوقي
استقبل الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس لجنة الصداقة الإمارتية مع برلمانات أميركا اللاتينية وأمريكا الشمالية في مقر المجلس الوطني الاتحادي، ديفيد هوبرت عضو برلمان كوستاريكا، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس، والبرلمان الكوستاريكي.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإمارتية رحب الطاير في بداية اللقاء بـ"هوبرت"، وأكد رغبة المجلس الوطني الاتحادي في تطوير آفاق التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان كوستاريكا؛ وتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية؛ والتنسيق لتوحيد الآراء والمواقف في مختلف المحافل البرلمانية الدولية التي يشارك فيها البرلمانان.  

وتطرق الطاير، خلال اللقاء، إلى العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وكوستاريكا، وأهمية بحث آفاق الشراكات الثنائية.

من جانبه، أعرب ديفيد هوبرت عضو برلمان كوستاريكا عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتعاونها في دعم جهود كوستاريكا في احتواء انتشار فيروس كورونا، عبر تقديمها إمدادات طبية وأجهزة للفحص.
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