بدء مقابلات المرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة غدا

أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة من المقرر أن تبدأ غدًا، الأحد.
وقال "حجازي"، إن المقابلات سوف تستمر في الفترة من الأحد 7 فبراير 2021 وحتى يوم الخميس 11 فبراير 2021، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدرسة السعيدية الثانوية بنين فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.
كان ذلك فى إطار الإجراءات التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واستعدادا لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021.
وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أنه سوف يتم عقد المقابلات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حرصًا على سلامة الجميع.
وقال حجازي: على السادة المرشحين بالإدارات التعليمية المستهدفة للحضور أمام اللجنة المشكلة لعقد المقابلات فى المواعيد المحددة كما يلى:
يوم الأحد الموافق 7 فبراير ( العمرانية – الصف – أطفيح – الدقى )
يوم الأثنين الموافق 8 فبراير ( العجوزة – الشيخ زايد – الوراق – أبو النمرس )
يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير ( شمال – البدرشين – أوسيم – بولاق الدكرور )
يوم الاربعاء الموافق 10 فبراير ( الهرم – العياط – 6 أكتوبر – منشأة القناطر )
يوم الخميس الموافق 11 فبراير ( الحوامدية – كرداسة – جنوب – ديوان المديرية )
وحذر حجازي من أنه فى حالة تخلف السادة المرشحين عن الحضور فى المواعيد المحددة سابقًا ستتم إحالتهم للتحقيق بمعرفة الوزارة ، مشددا على الأخذ فى الاعتبار اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.