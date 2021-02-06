إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور

قام اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين بحملة بمرافقة المتابعة الميدانية والإشغالات للمرور على المقاهي والكافيهات بعمارات بيتشو للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتم التحفظ على عدد من الشيش وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.



كما تم غلق وتشميع جراجات تم تحويلها لمخازن في ٤٧ شارع المركز الرئيسي المعراج العلوي - عمارة ٣٠ المرحله الأولى بيتشو- عمارة ٥ المرحلة الأولى عمارات بيتشو وجار المتابعة.



وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين تم أيقاف أعمال أعمال تحويل من سكني لتجاري بالعمارة ٣٢ أرض الاستثمار وتم إزالة المباني في المهد وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما تم عمل حملة لرفع وإزالة الإشغالات من منطقة عزبة النصر وبجوار سور سوق التونسي الحضاري الجديد



كما تابع رئيس الحي أعمال إصلاح خط الصرف الصحي بشارع سكة عبد الرازق مع شارع الصهاريج بجوار محطة الصرف الصحي بالبساتين وتم الانتهاء ؛ كما تم رفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع ٦ أكتوبر بمنطقة عزبة النصر.



وتم إيقاف أعمال أعمال بناء مخالف واستغلال الطريق أمام بلوك ٨ مساكن التعاونيات بمنطقة عزبة الوردة؛ وإيقاف أعمال أعمال تحويل من سكني لتجاري بالعمارة ١٨ شارع ٢٧١ المعادي الجديدة وتم إزالة المباني في المهد وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

