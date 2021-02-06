ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 11:20 ص
اللواء احمد جوده
اللواء احمد جوده خلال الحملة
Advertisements
عبد العزيز جمال
قام اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين بحملة بمرافقة المتابعة الميدانية والإشغالات للمرور على المقاهي والكافيهات بعمارات بيتشو للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتم التحفظ على عدد من الشيش وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

كما تم غلق وتشميع جراجات تم تحويلها لمخازن في ٤٧ شارع المركز الرئيسي المعراج العلوي - عمارة ٣٠ المرحله الأولى بيتشو- عمارة ٥ المرحلة الأولى عمارات بيتشو وجار المتابعة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين تم أيقاف أعمال أعمال تحويل من سكني لتجاري بالعمارة ٣٢ أرض الاستثمار وتم إزالة المباني في المهد وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم عمل حملة لرفع وإزالة الإشغالات من منطقة عزبة النصر وبجوار سور سوق التونسي الحضاري الجديد

كما تابع رئيس الحي أعمال إصلاح خط الصرف الصحي بشارع سكة عبد الرازق مع شارع الصهاريج بجوار محطة الصرف الصحي بالبساتين وتم الانتهاء ؛ كما تم رفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع ٦ أكتوبر بمنطقة عزبة النصر.

وتم إيقاف أعمال أعمال بناء مخالف واستغلال الطريق أمام بلوك ٨ مساكن التعاونيات بمنطقة عزبة الوردة؛ وإيقاف أعمال أعمال تحويل من سكني لتجاري بالعمارة ١٨ شارع ٢٧١ المعادي الجديدة وتم إزالة المباني في المهد وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
إيقاف الأبنية المخالفة والمرور على المقاهي في حملة بالبساتين.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور

غلق وتشميع مطعم أم حسن في مدينة نصر لهذا السبب

حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة بالإسكندرية

إزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات في حملات مستمرة بالبساتين .. صور

6.5 مليون جنيه.. رئيس حي البساتين يكشف تفاصيل خطة التطوير العام الجاري.. حوار

غلق السناتر التعليمية ومصادرة الشيش بالمقاهي في حملة انضباطية بالبساتين ..صور

ترشيحاتنا

بدون صبحي والسعيد.. بيراميدز يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام طلائع الجيش

أخبار الرياضة..سانت اتيان ينتقد الزمالك والنادي يرد.. قائمة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية.. مدرب الأهلي السابق يكشف أهم عاملين لفوز الأهلي أمام البايرن

مقرب من الإخوان وتركيا.. من هو عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديد؟

يصل فى نصف ساعة.. تعرف على مزايا القطار الكهربائى

وفد الصحة العالمية يكشف حقيقة تسرب كورونا من مختبر ووهان

في 3 أيام.. ارتفاع المسجلين في توكلنا إلى 12.5 مليون مستخدم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

في المنزل.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

تعرف على أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2021..صور