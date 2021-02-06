جامعة بدر تفتح باب الالتحاق بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية الجديدة.. تفاصيل

أعلن الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، عن صدور "قرار وزارى"، بالموافقة على بدء الدراسة فى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" الجديدة، بدايةً من الفصل الدراسى الثانى لعام (2020 – 2021)، لتصبح الكلية الـ(14) التى تنضم لكليات الجامعة القائمة، والتى تتواكب مع احتياجات سوق العمل فى سد العجز الكبير فى مجالات تكنولوجيا العلوم الصحية داخل المنشآت الطبية سواء على المستوى المحلى أو الدولى.





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وأضاف رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، أن "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" الجديدة، تضاف إلى مجموعة كليات القطاع الطبى بـ"جامعة بدر" وهى: "كلية الطب البشرى، كلية الطب البيطرى، كلية طب الفم والأسنان، كلية الصيدلة وتصنيع الدواء، كلية العلاج الطبيعى، كلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية التمريض".. كاشفًا عن أن فكرة إنشاء "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، جاء تحقيقًا لاستراتيجية الدولة (20/30)، فى مجال التعليم العالى بالتوسع فى إنشاء كليات "قطاع العلوم الطبية".





فى ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر فى القاهرة بمدينة بدر، أن القبول فى الكلية يتم طبقًا للقواعد التى حددها "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، وبحد أدنى للقبول 70% من شهادة الثانوية العامة من طلاب "شعبة العلوم" أو ما يعادلها.. مشيرًا إلى أنه يتم قبول الطلاب بناءً على التقديم فى التنسيق الإلكترونى الذى تشرف عليه "وزارة التعليم العالى والبحث العلمى"، و"مجلس الجامعات الخاصة والأهلية".





وأشار رئيس جامعة بدر،إلى أنه تم تعيين الدكتور هناء عامر، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، عميدًا لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ضمن كوكبة من كبار أعضاء هيئة التدريس فى مجال "تكنولوجيا العلوم الصحية" من أعرق الجامعات المصرية.. مضيفًا أن الجامعة أصبحت تمتلك (8) كليات فى قطاع العلوم الطبية، و(6) كليات أخرى متميزة وهى: "الهندسة والتكنولوجيا، الفنون التطبيقية، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، علوم السينما والمسرح والفنون التعبيرية، اللغات والترجمة، والتشريع والقانون".





وأوضح الدكتور مصطفى كمال، أن "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" الجديدة تضم الشُعب التالية وهم: "تكنولوجيا رعاية الحالات الحرجة، تكنولوجيا الإدارة والمعلوماتية الصحية، تكنولوجيا البصريات، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى، تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان".





وأشار رئيس جامعة بدر، إلى أنه على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بـ"كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" الجديدة، الاتصال بـ"بإدارة شئون الطلاب" على الأرقام التالية: (٠٢٢٨٦٥٠٤٠٠)، أو الخط الساخن: (١٩٥٩٢)، أو يقومون بزيارة موقعنا www.buc.edu.eg أو زيارة الجامعة على أرض الواقع للتعرف على كلياتها وإمكانيات الحرم الجامعى، على العنوان التالى: محافظة القاهرة – مدينة بدر- حى "الفردوس" الثالث سابقًا - المنطقة التعليمية والترفيهية.