أستاذ مناعة يقدم نصائح للطلاب أثناء فترة الامتحانات

وشدد مدير المستشفى الميداني خلال تصريحاته لصدي البلد على ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة والرشح أو ما يشبه أعراض البرد.

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وأكد أن المستشفى يعالج جميع مرضاه بالمجان دون أي مصاريف علاجية، موضحا أن المستشفى يوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.

ومن جانبه قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة إنه تم إعلان جداول الامتحانات لذلك ننصح الطلاب بعدة نصائح للحفاظ علي سلامتهم اثناء الامتحان وهي عدم التقبيل والالتزام بالكمامة والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وعدم تناول الأدوات المستخدمة في الامتحانات مثل القلم وغيره من الاشياء المستخدمه.

وقدم أيضا الدكتور خالد نصائح لتقوية المناعة:





_الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.





_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.





- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.









_ممارسة الرياضية بشكل يومي





_تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها





_تناول البيض والجبن





_تناول المكسرات بأنواعها





_التوقف عن التدخين