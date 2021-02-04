أبناء الجاليات المصرية في أمريكا وكندا يشاركون في سمنار عن الحضارة المصرية

افتتح د. محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، اليوم، سمنار "صفحات من الحضارة المصرية" والذي ينظمه مركز الدراسات البردية بكلية الآثار جامعة عين شمس ، ويحاضر فيه د. ممدوح الدماطي استاذ الاثار المصرية والقائم بعمل عميد كلية الآثار ووزير الآثار السابق، عبر تقنية zoom بالفيديو كونفرانس.





شهد السمنار رئيس وزراء مصر الأسبق د. عصام شرف وعدد من أبناء الجاليات المصرية بواشنطن وكندا والزملاء من الجامعات المصرية والباحثين المتخصصين.



