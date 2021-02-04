أبناء الجاليات المصرية في أمريكا وكندا يشاركون في سمنار عن الحضارة المصرية

افتتح د. محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، اليوم، سمنار "صفحات من الحضارة المصرية" والذي ينظمه مركز الدراسات البردية بكلية الآثار جامعة عين شمس ، ويحاضر فيه د. ممدوح الدماطي استاذ الاثار المصرية والقائم بعمل عميد كلية الآثار ووزير الآثار السابق، عبر تقنية zoom بالفيديو كونفرانس.
شهد السمنار رئيس وزراء مصر الأسبق د. عصام شرف وعدد من أبناء الجاليات المصرية بواشنطن وكندا والزملاء من الجامعات المصرية والباحثين المتخصصين.
وفي سياق اخر كرم صباح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم الطالبة سمر هاني فتحي الطالبة بالفرقة الاولى بقسم برنامج المواد وعلوم النانو بكلية العلوم وذلك لحصولها على الميدالية الذهبية لبطولة القاهرة الكبرى للكونغ فو تحت سن 20 عاما .
وخلال اللقاء تم اهدائها شهادة تقدير وأشاد الدكتور محمود المتيني بأدائها خلال البطولةه ، مؤكدا أنها تعد مثلًا مشرفا لطلاب الجامعة الذين يرفعون اسم جامعة عين شمس عاليا.
وأكد علي أهمية ممارسة الرياضة يوميًا لصحة الإنسان بالإضافة إلى دورها في تسهيل عملية استيعاب المعلومات والاستذكار، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بابنائها الطلاب سواء من الناحية العلمية أو الأنشطة والفعاليات الطلابية في مختلف المجالات الرياضية، الثقافية، الاجتماعية بهدف توسيع قاعدة الممارسة الطلابية وكذلك اكتشاف المواهب المتميزة رياضيا التي تزخر بها جامعة عين شمس.
جدير بالذكر أن بطولة القاهرة الكبرى للكونغو فو تحت 20 عاما والتى فازت فيها اللاعبة سمر هانى بذهبية البطولة شهدت مشاركة 32 هيئة رياضية .