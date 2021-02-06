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حوادث

ضربة جديدة لـ تجار الكيف.. الداخلية تضبط مخدرات بـ نصف مليون جنيه

السبت 06/فبراير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (أسوان – سوهاج) وقطاع الأمن المركزى تم استهدافهم وأمكن ضبط (كمية من مخدر البانجو – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 3 سلاح أبيض – ماكينة لحام) بحوزة (ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات بدائرة مركز شرطة أسوان، و(كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة سوهاج .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 450 ألف جنيه) تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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