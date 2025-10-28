قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. أحمد موسى يوجه نداء عاجلا

طالب الإعلامي أحمد موسى، بعمل خريطة مرورية للطرق البديلة والتحويلات المرورية في افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بتهيئة الشوارع والميادين من اجل المواطنين لمشاهدة احتفاليه المتحف المصري الكبير.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أتمنى الإعلان عن خريطة مرورية للطرق البديلة والتحولات المرورية من أجل أيام احتفالية المتحف المصري الكبير.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين ترك المناطق القريبة من المتحف والذهاب لطرق بديلة في يوم الافتتاح، مشيرا إلى أن العالم سيحتفل مع مصر بالمتحف المصري الكبير.