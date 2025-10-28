السودان يبلغ مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بأنهما غير مرغوب فيهما

استدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم لوران بوكيرا، مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالسودان، وأبلغته قرار حكومة السودان باعتباره شخصا غير مرغوب فيه، إلى جانب السيدة سمنثا كاتراج، مدير قسم العمليات بالبرنامج، مع إلزامهما بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وأكدت وزارة الخارجية حرص حكومة السودان التام على التعاون مع كافة المنظمات الدولية العاملة في البلاد وفقًا للنظم والقوانين المعروفة دوليا، بما في ذلك احترام سيادة الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار لا يؤثر على استمرار التعاون القائم مع برنامج الغذاء العالمي في السودان.