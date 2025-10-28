بذور غير متوقعة تعالج القلب والكوليسترول.. تفاصيل

تعد بذور اليقطين من المواد الطبيعية منخفضة التكلفة التى تساعد فى علاج المشكلات الصحية الخطيرة.

ووفقا لما جاء فى موقع draxe نكشف لكم فوائد بذور اليقطين للقلب والكوليسترول

مفيد لصحة القلب



هل من المفاجئ أن يكون مكمل غذائي مضاد للالتهابات مفيدًا للقلب؟ من خلال عملية قد تتضمن إنتاج أكسيد النيتريك، يُظهر زيت بذور اليقطين تأثيرات مضادة لارتفاع ضغط الدم وواقية للقلب، مما يعني أنه يمكن أن يحميك من أمراض القلب و/أو النوبات القلبية .

كما أنه يقلل من ضغط الدم الانبساطي مع رفع مستوى الكوليسترول "الجيد" HDL وتحسين أعراض انقطاع الطمث لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وفقًا لدراسة تجريبية عشوائية مزدوجة التعمية وخاضعة للتحكم الوهمي أجريت على 35 امرأة ونشرت في مجلة Climacteric: The Journal of the International Menopause Society .

إدارة مرض السكري



لمرض السكري أسباب عديدة، أحدها سوء التغذية. يُمكن التحكم في كلا النوعين من داء السكري، بل وعلاجهما، باتباع نظام غذائي جيد ومكملات غذائية .

تُظهر الأبحاث أن لب الفاكهة، وزيت البذور غير المُنبتة، والبروتين المُنبت من بذور اليقطين، جميعها لها خصائص مُخفضة لسكر الدم، وهذا يجعل زيت بذور اليقطين إضافةً جيدةً لأي نظام غذائي لمرضى السكري .

يهدئ فرط نشاط المثانة



تشير دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة الطب التقليدي والتكميلي إلى أن مستخلصات زيت بذور اليقطين (من صنفي Cucurbita pepo و Cucurbita maxima ) تعالج اضطرابات المسالك البولية بشكل فعال، وخاصة فرط نشاط المثانة وهذا يشير إلى أن استهلاك هذا الزيت هو جزء مهم من الحفاظ على نظام إخراج صحي.