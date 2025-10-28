قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: احتفالية المتحف المصري الكبير ستكون بصورة مشرفة تليق مصر
سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
السودان يبلغ مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بأنهما غير مرغوب فيهما
الأرصاد عن طقس الغد: مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 29
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. أحمد موسى يوجه نداء عاجلا
لن يغفر الله لي.. أمين الإفتاء يحذر: هذا الشعور مدخل كبير للشيطان
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
بالصور

بذور غير متوقعة تعالج القلب والكوليسترول.. تفاصيل

بذور اليقطين
اسماء محمد

تعد بذور اليقطين من المواد الطبيعية منخفضة التكلفة التى تساعد فى علاج المشكلات الصحية الخطيرة.

ووفقا لما جاء فى موقع draxe نكشف لكم فوائد بذور اليقطين للقلب والكوليسترول 

مفيد لصحة القلب


هل من المفاجئ أن يكون مكمل غذائي مضاد للالتهابات مفيدًا للقلب؟ من خلال عملية قد تتضمن إنتاج أكسيد النيتريك، يُظهر زيت بذور اليقطين تأثيرات مضادة لارتفاع ضغط الدم وواقية للقلب، مما يعني أنه يمكن أن يحميك من أمراض القلب و/أو النوبات القلبية . 

كما أنه يقلل من ضغط الدم الانبساطي مع رفع مستوى الكوليسترول "الجيد" HDL وتحسين أعراض انقطاع الطمث لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وفقًا لدراسة تجريبية عشوائية مزدوجة التعمية وخاضعة للتحكم الوهمي أجريت على 35 امرأة ونشرت في  مجلة Climacteric: The Journal of the International Menopause Society . 

 إدارة مرض السكري


لمرض السكري أسباب عديدة، أحدها سوء التغذية. يُمكن التحكم في كلا النوعين من داء السكري، بل وعلاجهما، باتباع نظام غذائي جيد ومكملات غذائية . 

تُظهر الأبحاث أن لب الفاكهة، وزيت البذور غير المُنبتة، والبروتين المُنبت من بذور اليقطين، جميعها لها خصائص مُخفضة لسكر الدم، وهذا يجعل زيت بذور اليقطين إضافةً جيدةً لأي نظام غذائي لمرضى السكري .

 يهدئ فرط نشاط المثانة


تشير دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة الطب التقليدي والتكميلي إلى أن مستخلصات زيت بذور اليقطين (من صنفي Cucurbita pepo و Cucurbita maxima ) تعالج اضطرابات المسالك البولية بشكل فعال، وخاصة فرط نشاط المثانة وهذا يشير إلى أن استهلاك هذا الزيت هو جزء مهم من الحفاظ على نظام إخراج صحي.

بذور اليقطين فوائد بذور اليقطين القلب الكوليسترول فوائد الكوليسترول

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جانب من الفاعليات

توقيع شراكة بين جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة

مطار سفنكس الدولي

مطار سفنكس الدولي.. تحفة معمارية تأخذ المسافر عبر الزمن بتكنولوجيا العصر| شاهد

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

بالصور

اكتشاف علاج ضوئي مذهل يقـ.ـتل الخلايا السرطانية في 30 دقيقة فقط

لدغة قاتلة.. وفاة طفل أردني بسبب «ذبابة الرمل السوداء» وتحذيرات من مخاطرها

بذور غير متوقعة تعالج القلب والكوليسترول.. تفاصيل

ملكة الأمان.. سعر مواصفات فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014‏

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

