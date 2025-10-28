حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"

واصلت وسائل الإعلام العربية والدولية تسليط الضوء على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير وتفاصيله حيث بات الحدث الثقافي هو الأبرز والمنتظر عالميًا خلال العقد الأخير، مع ارتفاع وتيرة الاهتمام بتفاصيل استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المقرر في أول نوفمبر المقبل.

4 أيام فقط تكاد تفصلنا عن موعد الافتتاح الرسمي للمتحف العالمي بمحافظة الجيزة قرب الأهرامات، تتجه الأنظار إلى مصر، حيث تستعد لاستقبال ضيوفها من قادة وزعماء العالم في احتفالية ضخمة توثق لحظة فارقة في تاريخ الحضارة المصرية الحديثة.

مشروع ثقافي كبير

إذاعة "مونت كارلو" الدولية وعبر موقعها الإلكتروني أبرزت تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير تحت عنوان "مشروع ثقافي بحجم المليار دولار"، مشيرة إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل واحدًا من أكبر المشاريع الثقافية في العالم الحديث، بتكلفة بلغت نحو مليار دولار، جرى تمويلها من قروض يابانية ميسرة، وتبرعات محلية ودولية، إلى جانب المساهمة الحكومية المصرية.

الإذاعة الفرنسية الناطقة بالعربية وعبر موقعها الإلكتروني وضعت يدها على تفاصيل بناء المتحف المصري الكبير، موضحة أن المتحف مقام على أرض تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، منها 100 ألف متر للمباني، تتوزع بين مبنى العرض المتحفي (45 ألف م²)، ومركز الترميم (32 ألف م²)، إضافة إلى مكتبة متخصصة في علم المصريات، ومركز أبحاث ومؤتمرات، إلى جانب منطقة تجارية تضم سينما ثلاثية الأبعاد، 20 متجرًا، 8 مطاعم وفندقًا صغيرًا من 30 غرفة.

"مونت كارلو" الأكثر انتشارا عالميا ودوليا لفتت إلى أن المتحف سيعرض المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون (5390 قطعة) لأول مرة في مكان واحد، ضمن أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل حضارة مصر القديمة في مختلف عصورها.

صرح سياحي وتراثي

"مونت كارلو" لم تتحدث وحدها عن استعدادات مصر لحفل افتتاح المتحف الكبير، بل القنوات والمواقع الدولية والعربية وجدت في هذا المسار، مجالا للانتشار العالمي عند الحديث عن الحضارة المصرية، حيث عنونت "قناة الغد" قائلة.."متابعة يومية واستعدادات على أعلى مستوى" لتبرز تفاصيل أكثر عن هذا الحدث التاريخي.

"قناة الغد" العربية والدولية نوهت إلى أن مصر تستعد لاحتفال ضخم في الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة قادة وزعماء من مختلف أنحاء العالم، لافتتاح المتحف الذي يوصف بأنه "أكبر متحف للحضارة المصرية في التاريخ الحديث".

"هذا الصرح السياحي والتراثي الكبير جدًا" رأت "قناة الغد" عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيساهم في تعظيم العوائد وزيادة تدفق السياح على مصر، لافتًا إلى أن أعداد الزائرين خلال الفترة التجريبية تفوقت على أعداد المتاحف العالمية.

الغد أوضحت أن فكرة إنشاء المتحف بدأت في تسعينيات القرن الماضي، ووُضع حجر الأساس عام 2002، لتبدأ الأعمال الفعلية في 2005، ويُطلق التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية في أكتوبر 2024.

المتحف الحي

قناة "سكاي نيوز" بنسختها العربية، لم تتوقف عن الحديث عما سيحدث في افتتاح المتحف المصري الكبير، بل أشارت إلى أن هذا المتحف له صفة خاصة كونه يواكب أحدث التقنيات التكنولوجية، وتحت عنوان "المتحف يدخل مصر عصر المتاحف الذكية"، أبرزت "سكاي نيوز" عبر موقعها الإلكتروني تغطيتها على البعد التكنولوجي، مشيرةً إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول في مفهوم زيارة المتاحف عالميًا، من خلال استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والهولوجرام والذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة تفاعلية تجمع بين التعليم والمتعة والمعرفة.

القناة ذات الانتشار العربي والدولي الكبير أشارت إلى أن المتحف سيكون أول متحف في المنطقة يطبّق مفهوم "المتحف الحي"، حيث يمكن للزائر أن يعيش القصة التاريخية من الداخل عبر تفاعل مباشر مع المعروضات الرقمية.

وتتفق وسائل الإعلام على أن مصر لا تفتتح مجرد متحف، بل تفتح نافذة جديدة على ماضيها العريق بروح معاصرة.

فالمتحف المصري الكبير لا يقدّم فقط عرضًا أثريًا، بل يعيد تعريف التجربة الثقافية عالميًا، ويؤكد أن الحضارة المصرية التي علمت البشرية الخلود لا تزال قادرة على الإبهار، كلما فتحت بابًا جديدًا على التاريخ.