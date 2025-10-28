الرحاب.. أكثر من كمبوند بل مدينة متكاملة من طلعت مصطفى

تبحث عن نقلة جديدة للحياة ومستوى راقي؟ فكرت في البحث ضمن شقق للبيع في الرحاب؟ الأمر ممكن بمواصفات عبر المواقع العقارية وأبرزها عقارماب.

مدينة الرحاب من أبرز مشروعات مجموعة طلعت مصطفى، وأول مدينة سكنية متكاملة الخدمات يتم إنشاؤها داخل القاهرة الجديدة.

المدينة ليست مجرد مجمع سكني أو كمبوند من عمارات وفيلات راقية، بل مجتمع متكامل للحياة الراقية يكثر به الحدائق والمساحات الخضراء والملاعب، يتميز بالتخطيط الهندسي المنظم والمساحات الخضراء الواسعة والبنية التحتية القوية التي جعلتها من أفضل أماكن السكن والاستثمار العقاري في مصر.

تقع الرحاب في موقع مميز شمال القاهرة الجديدة، بالقرب من الطريق الدائري وطريق القاهرة – السويس، مما يجعلها قريبة من مدينة نصر والتجمع الخامس وحديقة الأسرة.

ويتميز سكانها بمستوى اجتماعي مرتفع، حيث يعيش فيها أصحاب الوظائف المرموقة من أهل القاهرة بجانب بعض رجال الأعمال والمغتربين العرب من سوريا واليمن والسودان ودول الخليج والعاملين بالسفارات الأجنبية والأوروبية، الذين وجدوا فيها بيئة مثالية تجمع بين الهدوء والرقي والخدمات المتكاملة.

الرحاب تضم عشرة أحياء سكنية، كل منها يتمتع بتخطيط خاص ومساحات خضراء مفتوحة وشوارع منظمة، ما يجعلها مدينة نموذجية بكل المقاييس، أـسواق ومطاعم وجو رائع جميل خاصة صيفا، الرحاب تضم شقق متنوعة بداية من استوديو بغرفة واحدة.

مميزات السكن في الرحاب

ما يميز الرحاب هو أنها مدينة تم تصميمها لتكون متكاملة تمامًا، بحيث لا يحتاج المقيم إلى مغادرتها لأي غرض يومي تقريبًا.

تريد أن تعرف مزايا خدمات الرحاب ولماذا هي مميزة؟ ستجد العديد من المتاجر الراقية والأسواق والمطاعم والمدارس والعيادات والنوادي الرياضية وصالات الجيم.. هذا بجانب دور العبادة.

فمن حيث الخدمات الأساسية والترفيهية، تضم المدينة:

أسواق تجارية كبرى مثل السوق القديم والسوق الشرقي ومول الرحاب 1 و2، إضافة إلى سيتي سكوير مول.

وسائل نقل داخلية وخارجية تعمل على مدار اليوم، تربط بين أحياء الرحاب وبين القاهرة الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد.

خدمات طبية متعددة تشمل عيادات وصيدليات على أعلى مستوى.

مجمعات بنكية وشهر عقاري وخدمات حكومية لتيسير المعاملات اليومية.

مساجد ومدارس دولية وخاصة تناسب مختلف المراحل الدراسية.

مطاعم وكافيهات متنوعة من المحلية إلى العالمية مثل ماكدونالدز وكنتاكي وكوفي بين وليالي الشام وباب الحارة.

سوبرماركت كبرى مثل سعودي وفتح الله لتلبية احتياجات السكان اليومية.





إضافة إلى ذلك، تنتشر المساحات الخضراء والحدائق العامة في كل حي، وهو ما يجعل الرحاب مدينة صديقة للبيئة ومثالية للعائلات الباحثة عن الهدوء بعيدًا عن زحام العاصمة.

جمع القمامة يتم بآلية حديثة هادئة ومنظمة وراقية، كذلك هناك دوريات أمن داخلي بسيارات أمن مما يعزز ثقتك في السكن بهذه المدينة الكبيرة.

مواصفات شقق الرحاب

تتنوع شقق الرحاب في المساحة والتصميم بما يناسب مختلف الفئات والاحتياجات.

فمن الشقق الصغيرة التي تبدأ مساحتها من 56 مترًا مربعًا إلى الشقق الواسعة التي تتجاوز 250 مترًا مربعًا، يجد كل باحث عن السكن ما يناسبه بسهولة.

تضم الرحاب نماذج متنوعة من الشقق:

شقق أرضي بحديقة تناسب محبي المساحات المفتوحة والعائلات الصغيرة.

شقق بروف بتراس واسعة تطل على المساحات الخضراء.

شقق دوبلكس داخل بعض المراحل الحديثة من المشروع.





التشطيب في أغلب الشقق سوبر لوكس، كما توجد وحدات نصف تشطيب مناسبة للراغبين في تخصيص التصميم الداخلي حسب ذوقهم.

تبدأ أسعار المتر حسب دليل الأسعار في عقارماب لمنطقة القاهرة الجديدة والتجمع حيث تصل إلى من 57 ألف جنيه للمتر في المناطق القريبة من النوادي والمولات والبوابات الرئيسية (أسعار أكتوبر 2025 وقد تتغير).

وتُعد الرحاب خيارًا جذابًا لمن يبحث عن شقق للبيع في التجمع الخامس أيضًا، نظرًا لقربها الشديد من التجمع وسهولة الوصول إليه في أقل من 20 دقيقة عبر محور محمد نجيب.

مواصفات الفيلات في الرحاب

إلى جانب الشقق، تضم الرحاب مجموعة من الفيلات الراقية التي تعد من أجمل نماذج السكن في القاهرة الجديدة.

تبدأ مساحاتها من 200 متر مربع وتصل إلى أكثر من 1500 متر مربع، بتصميمات فخمة وتشطيبات عالية الجودة وحدائق خاصة.



هذه الفيلات توفر أهم مواصفات السكن وهي ارتفاع درجات الخصوصية مع الاستفادة بنفس الوقت من خدمات المدينة الكاملة من مدارس ومولات ونوادٍ رياضية ومساحات خضراء.

المواصلات والوصول إلى الرحاب

بفضل موقعها المتميز، الرحاب من أكثر المناطق سهولة في الوصول خاصة لسكان شرق القاهرة وأيضا العاصمة الإدارية والشروق.

يمكنك الوصول إليها من التجمع الخامس أو الجامعة الأمريكية في أقل من 15 دقيقة، ومن مدينة نصر أو مصر الجديدة خلال نصف ساعة تقريبًا.

ربما رأيت تلك الأتوبيسات الضخمة الحديثة التي عليها شعار مدينتي أو الرحاب والتي تنقل سكان الرحاب ومشروعات طلعت مصطفى للميادين الكبرى.

توفر المدينة وسائل نقل داخلية تعمل كل 20 دقيقة تنقل السكان إلى بواباتها المختلفة، بالإضافة إلى مواصلات خارجية تصل إلى مناطق مثل رمسيس، مصر الجديدة، ووسط البلد.

كما تتوفر خدمات النقل الذكي مثل أوبر وكريم وسويفل بشكل يومي.

الاستثمار العقاري في الرحاب

لم تعد الرحاب مجرد مدينة سكنية، بل أصبحت وجهة استثمارية قوية خلال السنوات الأخيرة.

فوفقًا لإحصاءات عقارماب، ارتفع الطلب على شقق الرحاب للإيجار والشراء في السنوات الأخيرة بشكل كبير، خصوصًا من المقيمين العرب الباحثين عن مستوى راقٍ وخدمات متكاملة.

هذا الإقبال المستمر جعل الاستثمار العقاري في الرحاب من أكثر أنواع الاستثمار أمانًا وربحية، سواء بشراء وحدة سكنية وتأجيرها أو الاحتفاظ بها لتحقيق مكاسب رأسمالية مستقبلية.

ويعود ذلك إلى كون المدينة تتمتع بإدارة قوية تحافظ على البنية التحتية وتنظم الحركة والخدمات، ما يضمن الحفاظ على القيمة السوقية للعقار على المدى الطويل.

كما يمكن للمستثمرين الأجانب والعرب الاستفادة من قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار العقاري من خلال شراء وحدة في مدينة مثل الرحاب أو مدينتي.

الرحاب.. أسلوب حياة متكامل

ما يجعل الرحاب مختلفة عن أي كمبوند آخر هو أنها ليست مجرد مبانٍ سكنية، بل أسلوب حياة متكامل يجمع بين الرفاهية والتنظيم والأمان.

المدينة تمتلك بوابات متعددة وأنظمة أمن حديثة وكاميرات مراقبة على مدار الساعة، مما يمنح السكان شعورًا دائمًا بالخصوصية والأمان.

كما تمثل الرحاب نموذجًا ناجحًا لأسلوب مجموعة طلعت مصطفى في تطوير المدن الجديدة، حيث تتوازن فيها المرافق والخدمات والمساحات الخضراء مع جودة التنفيذ.

وبذلك تُعد الرحاب من أفضل الخيارات لمن يبحث عن شقق للبيع في الرحاب سواء للسكن الفوري أو الاستثمار طويل الأجل، أو حتى لمن يفكر بالانتقال من التجمع الخامس إلى منطقة أكثر هدوءًا وتنظيمًا دون الابتعاد عن قلب القاهرة الجديدة.

البحث عن شقة تمليك في التجمع والقاهرة الجديدة

هل تريد شراء شقة بالقاهرة الجديدة وتجمعاتها؟ أم تبحث عن شقق للبيع في الرحاب تجمع بين الفخامة والهدوء وقرب الخدمات؟ فمدينة بشكل عام فإن القاهرة الجديدة والتجمع اختيار مميز.

ابدأ الآن رحلتك في البحث عبر عقارماب، حيث يمكنك تصفح آلاف الوحدات المتاحة ومقارنة الأسعار والمواصفات بسهولة، ومعرفة تفاصيل شقق للبيع في التجمع الخامس والمناطق القريبة لتختار الأنسب لك.