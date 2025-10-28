ملكة الأمان.. سعر مواصفات فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014.‏

تأتي سيارة فولفو S80 موديل 2014 بمحرك بنزين تيربو سعة 3.0 لتر ينتج قوة 304 حصان وعزم دوران 440 نيوتن متر، ومتوفرة بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ودفع كلي AWD .

أما عن الأبعاد الخارجية للسيارة فولفو S80 موديل 2014، فتاتي بطول4851 ملم، و عرض1861 ملم، و ارتفاع 1493 ملم، و سعة المقاعد: 5 مقاعد.

كما تضم عدد من المميزات من بينها جنوط ألمنيوم، ومرايا جانبية كهربائية، وأضواء خلفية LED، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح فرامل متكيفة، وتعديل المقاعد كهربائيًا، ومقاعد بنظام تدفئة (للسائق)، ومصابيح قراءة أمامية، وأزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة، وخاصية التشغيل بضغطة واحدة والدخول بدون مفتاح، ومسند ذراع أمامي.

أما عن سعر السيارة فولفو S80 موديل 2014، فتاتي بمتوسط سعر 800 الف جنيه داخل سوق السيارات المستعملة، ومن الممكن ان يختلف سعرها على حسب الحالة الفنية.