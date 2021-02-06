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وزارة الثقافة تكشف عن دور وأهمية المسارح المتنقلة في مواجهة الأفكار الهدامة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:43 م
هشام عطوة، نائب رئيس
هشام عطوة، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة
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فرح علاء الخولي
قال هشام عطوة، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، إن وزارة الثقافة تعمل في ضوء برنامج عمل الحكومة، والذي يضمن تعزيز القيم الايجابية في المجتمع، ورعاية الموهوبين والنابغين واكتشافهم، الي جانب مبدأ تحقيق العدالة الثقافية، ولذلك وجهت وزارة الثقافة بعمل المسارح المتنقلة خاصة في القر الاكثر احتياجا والتي لا تضمن بيوت او مباني ثقافية، لافتا الي انه يوجد قصور ثقافة في كل المحافظات ولكن ليس في كل القرى والمراكز.

وتابع هشام عطوة، في حواره  ببرنامج "دي ام سي"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن هناك بعض المراكز والقرى التي يصعب الوصول اليها، فتم توسيع الفكرة لعمل عدد من العروض الموسيقية والفنية والمسرح لاكتشاف الموهبين، والقاء الضوء على تلك القرى، معقبا: "كل فنانينا من القرى المصرية ومش من القاهرة".

واوضح ان القرى هي الدور الابرز للقوى الناعمة في جميع محافظتنا المصرية، لذلك من المهم جدا ان الشاب المصري يعرف اساسه وجذوره، مشيرا الي ان المسرح المتنقل اقيم في 6 محافظات مختلفة في العادات وطبيعتها الاقليمية وكانت منها محافظة جنوب سيناء والدقهلية واسوان والقاهرة واسيوط، مما خلق احياء للاصالة والتراث المختلف عن كل محافظة، لان لدينا تنوع ثقافات مميز نتمتع به.

واشار الي ان الهوية المصرية تمتد في التاريخ، لافتا الي ان لدينا اشكال من الفنون والثقافات التي تتم في المحافظات.

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