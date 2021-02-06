بعد نعى وزير الإعلام الكويتي له.. معلومات لا تعرفها عن الموسيقار الراحل سعيد البنا





نرصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل فى التقرير التالى.





اسمه الحقيقى محمد سعيد عبدالغني البنا الشهير بـ سعيد البنا.





مصري الجنسية ولد بتاريخفى 12 سبتمبر 1933 الشرقية الزقازيق.





متزوج وله ولد وبنت وهو عازف وملحن ومؤلف موسيقى تصويرية .





درس وتخرج من معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية سنة 1954م.

درس وتخرج من المعهد العالي للموسيقى المسرحية سنة 1958م.

درس وتخرج من المعهد العالي القومي للموسيقى 1959م " كونزرفاتوار".





وصل إلى الكويت بتاريخ 26 مايو 1962 وعمل مباشرة كعازف على آلة التشيلو في فرقة الإذاعة التابعة لوزارة الإرشاد والأنباء ( وزارة الإعلام حاليا ).





بتاريخ15 سبتمبر 1968 عين مدرسا للموسيقى في مدرسة حولي المتوسطة للبنين .





انتقل إلى المعاهد الخاصة كمدرس أول للتربية الموسيقية فى 21 سبتمبر 1970.





أول الأعمال التي كلف بها الموسيقار حيث كلف بتلحين أوبريت "عيد الأضحى" قى 28 يناير 1969 كما كلف بتلحين أوبريت "بين الأمس واليوم" فى 1 فبراير 1969.





هو المؤسس لفرقة جمعية المعلمين ثم انتقلوا إلى جمعية الفنانين الكويتية بناء على رغبة الأستاذ عبدالعزيز المفرج ( شادي الخليج ) ومنها توسع النشاط الفني والموسيقي في الكويت بشكل واسع .





شارك فى عدد من المناسبات المختلفة ولعل من ابرزها حفل بمناسبة زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات في عهد الشيخ صباح السالم وقام بتأليف ألحان المهرجان الرياضي للمعاهد الخاصة بحضور وزير التربية آنذاك خالد المرزوق وشارك فى حفل العيد الوطني الـ16 برعاية ولي العهد آنذاك الشيخ جابر الأحمد وقدم القصيدة الغنائية الشهيرة "جابر الشعب" بمناسبة تولي الشيخ جابر الأحمد الصباح مقاليد الحكم فى عام 1978م.





كما شارك فى حفل العيد الوطني الـ18 برعاية أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد والحفل بمناسبة مؤتمر وزراء التربية في دول الخليج المنعقد في الكويت وهنا قام الموسيقار بكتابة قصيدة ( تحية ) وتوزيع الموسيقى وقيادة الأوركسترا بالإضافة إلى أوبريت ( السندباد ) من غناء الأستاذ عبدالعزيز المفرج ( شادي الخليج ).





وقام بتأليف موسيقى المهرجان الرياضي والتوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا بمناسبة العيد الوطني الـ20 برعاية الشيخ جابر الأحمد.





الموسيقار العملاق سعيد البنا أيضا له بصمات كبيرة جدا في تاريخ تلفزيون الكويت فهو الملحن والموزع الموسيقي للأوبريت الجميل الشهير ( بساط الفقر ) بالكامل مع العمالقة عبدالحسين عبدالرضا وسعاد عبدالله وإبراهيم الصلال ومحمد جابر وأوبريت بساط الفقر من تأليف الشهيد فايق عبدالجليل .



وتعاون مع الراحلة العملاقة عايشه إبراهيم ومع هيفاء عادل ومع داوود حسين وغيرهم الكثير ولحن ووزع الأغاني في مسرحية باي باي لندن ومسلسل فريج العتاوية وغيرها من الأعمال الكويتية الكثيرة .

أما من ناحية مطربين الكويت فقد تعاون ولحن لكل مطربين الكويت والخليج أمثال عبدالكريم عبدالقادر ومصطفى أحمد ويحي أحمد وعبدالمحسن المهنا وعوض دوخي وغيرهم الكثير الكثير باستثناء الأستاذ الراحل سعود الراشـد وعبدالحميد السيد فقط لأنهم من الأساس هم ملحنين .

الموسيقار سعيد البنا لحن أكثر من 1800 لحن ولحن للمطربة العراقية الشهيرة مائدة نزهت وكانت الأغنية عن ( فيلكا ) والفنانة مائدة نزهت سجلت في إذاعة الكويت أكثر من 30 لحن في فترة الستينات والسبعينات بالإضافة إلى الكثير الكثير جدا من مطربين العراق ومصر ولبنان وسوريا والخليج واليمن الذين وثقت أعمالهم في الإذاعة والتلفزيون الكويتي.

رحل امس الموسيقار الكبير سعيد البنا، عن عمر يناهز 88 عاما وذلك بعد صراع مع المرض وقام وزير الاعلام الكويتى بنعيه خاصة انه أسهم بتوزيع الالحان الموسيقية لعدد من أهم الأعمال الفنية الوطنية الشهيرة بتاريخ الحركة الفنية الكويتية.