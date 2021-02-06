كيف تحذف حسابك على تطبيق تيليجرام؟

يعد تيليجرام Telegram ، هو أحد أفضل تطبيقات المراسلة على نظام التشغيل أندرويد، إلا أنه أصبح أكثر التطبيقات شيوعا خلال الفترة الماضية، مع مرور منافسة الأكثر شهرة واتسآب Whatsapp بأزمة كبيرة جعلت أكثر من ملياري شخص حول العالم غاضبون بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية بياناتهم.





وبالرغم من أن تطبيق تيليجرام لمع نجمه في الآونة الأخيرة كأكثر تطبيقات المراسلة أمانا وحفاظا على خصوصية مستخدميه، إلا أن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك وقت تحتاج فيه إلى حذف حسابك، سواء إذا كان قرار الحذف للأسباب أمنية أو لأسباب أخرى، فإن كنت ترغب في معرفة طريقة حذف حسابك على تيليجرام إليك كيفية القيام بذلك، وفقا لما ذكره موقع "androidcentral".









ولكن تذكر أنك ستحتاج إلى حذف حسابك عبر متصفح الويب، حيث لا يمكنك حذف الحساب من داخل تطبيق تيليجرام على هاتفك، وللبدء اتبع الخطوات التالية:





كيفية حذف حساب تيليجرام الخاص بك





الخطوة الأولى: افتح متصفح ويب جوجل كروم، وانتقل إلى صفحة إلغاء تنشيط تيليجرام عبر الرابط هنا.





الخطوة الثانية: أدخل رقم هاتفك المرتبط بحساب تيليجرام الذي تريد حذفه.





الخطوة الثالثة: بعد إدخال رقم هاتفك، سيتم إرسال رمز المصادقة إليك من خلال تطبيق تيليجرام عى هاتفك، قم بإدخاله في المربع المطلوب بالمتصفح.





الخطوة الرابعة: بمجرد إدخال الرموز والتحقق من حسابك، سترى ثلاثة خيارات في صفحة Telegram Core الخاصة بك، حدد حذف الحساب.





الخطوة الخامسة: ستوفر الصفحة التالية بعض المعلومات للتأكد من أنك تعرف ما الذي ستدخل إليه عند حذف صفحتك، إذا كنت متأكدا من رغبتك في المتابعة، وكان رقم الهاتف يتطابق مع الحساب الذي ترغب في حذفه، انقر على خيار حذف حسابي.



