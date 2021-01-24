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تكنولوجيا

للمزيد من الخصوصية.. طريقة إنشاء محادثة سرية على تيليجرام

الأحد 24/يناير/2021 - 04:01 م
تيليجرام
تيليجرام
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شيماء عبد المنعم
حصد تطبيق تيليجرام Telegram، الملايين من التنزيلات مؤخرا، بعد أن أعلن تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp عن شروطه الجديدة والتي تهدد خصوصية المستخدمين، وقد نال تطبيق المراسلة الروسي استحسان الملايين من المستخدمين الغاضبين من سياسة واتساب وذلك لانه يوفر الكثير من الميزات والخصائص التي تحقق مزيدا من الأمان عند استخدام التطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "explica"، قال المطورون نيكولاي وبافيل دروف: "إن تطبيق تيليجرام يتيح مزيدا من الخصوصية والأمان أكثر من التطبيقات الأخرى بسبب اعتماده على بروتوكول التشفير المسمى  MT Porto، والذي تم تصميمه لجعل الأمان متوافقًا مع تسليم الرسائل عالية السرعة والموثوقية على الاتصالات الضعيفة".


ونستعرض فيما يلي كيفية إجراء محادثة سرية عبر تطبيق تيليجرام: 

أولا: افتح تطبيق تيليجرام على هاتفك الذكي.

ثانيا: قم بزيارة الملف الشخصي الخاص بك، ثم اضغط على صورتك الشخصية أعلى الشاشة.

ثالثا: انقر على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة، ثم اختر بدء محادثة سرية، حيث يقوم تطبيق تيليجرام بإضافة طبقة أمان إضافية على رسائلك من خلال ميزة التشفير من طرف إلى طرف.

يذكر أن تطبيق تيليجرام تجاوز 500 مليون مستخدم نشط بعد 72 ساعة من إعلان تطبيق واتساب عن سياسته الجديدة التي هددت الخصوصية.
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