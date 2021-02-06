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ديني

قافلة دعوية لواعظات الأوقاف بالتجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء

السبت 06/فبراير/2021 - 02:03 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، اتفق كل من: الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على إطلاق قافلة دعوية مارس المقبل تضم عشر واعظات من الأوقاف تجوب المناطق والتجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء.

وتهدف القوافل، لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتعزيز روح الولاء والانتماء الوطني ، وذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي ، وسيتم تكريم الواعظات المشاركات في القافلة الدعوية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي .

موضوع خطبة الجمعة القادمة
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 12/ 2/ 2021م لتكون تحت عنوان : ” حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين ” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الصدق أحد أركان الإيمان ، والكذب أبرز علامات النفاق والمنافقين ، وأن حديث القرآن عن الصدق والصادقين حديث عظيم، هذا الخلق الأصيل الذي يعد أحد أهم علامات الإيمان ، حتى أن بعض العلماء قد ربطوا بين الإيمان والصدق ، فقالوا الإيمان : هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك ، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك ، فالصدق أحد أهم ركائز الإيمان ، كما أن الكذب أبرز وأخص صفات النفاق والمنافقين ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) :” آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وعَدَ أخْلَفَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ” .
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