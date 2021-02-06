قافلة دعوية لواعظات الأوقاف بالتجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، اتفق كل من: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على إطلاق قافلة دعوية مارس المقبل تضم عشر واعظات من الأوقاف تجوب المناطق والتجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء.





وتهدف القوافل، لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتعزيز روح الولاء والانتماء الوطني ، وذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي ، وسيتم تكريم الواعظات المشاركات في القافلة الدعوية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي .





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