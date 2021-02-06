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منوعات

عكس المفاهيم المعتادة .. كلب يهاجم صديقته و الجيران يكتشفون الجثة بالصدفة

السبت 06/فبراير/2021 - 04:58 م
صدى البلد
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مريم صليب
توفيت شابة بالغة من العمر 25 عاما، بعد مهاجمتها من جانب الكلب الذي كانت ترعاه في المنزل، و اكتشف الجيران جثة السيدة بالصدفة بعد ملاحظتهم عدم خروجها من المنزل لمدة اسبوع . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 25 عاما، كانت ترعى كلب في منزلها و لكن على عكس كل المألوف عن علاقة الكلاب ووفائهم للإنسان فإن ذلك الكلب هاجم صديقته رغم رعياتها له.

أبلغ جيران السيدة الشرطة بعد ان شعروا بشئ ما غريب في المنزل بعد ملاحظتهم عدم خروج السيدة من المكان لمدة أسبوع، و الهدوء و الصمت يسود المكان . 

صدم الجيران بعد عثورهم على السيدة ميتة في المنزل، بسبب هجوم من الكلب و عضها من رقبتها من أدى إلى وفاتها، و حسب تقرير الشرطة فإن الوفاة بسبب عضة الكلب لها و لا يوجد أي شبهه جنائية . 
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